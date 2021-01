Condutor sem carta foge à fiscalização da PSP no Porto e quase atropela polícias: veja as imagens

Um condutor fugiu este sábado à fiscalização da PSP, no Porto, tendo quase atropelado vários polícias que tentaram travar a sua fuga.





que liga Vila Nova de Gaia ao Porto. O condutor estava acompanhado por outra pessoa. Após o despiste, os

As autoridades iniciaram de imediato perseguição ao suspeito, imagens que puderam ser vistas em direto na CMTV. Correio da Manhã sabe que o condutor foi apanhado momentos após a perseguiçãoO veículo depistou-se no tabuleiro da Ponte do Freixo,indivíduos tentaram iniciar fuga a pé sem sucesso.Segundo a comandante do Camando Metropolitano da PSP do Porto, Paula Peneda, o condutor não tinha carta e o veículo não tinha seguro.