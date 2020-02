Foi confirmado o primeiro caso de um português infetado com coronavírus. O homem, de 41 anos, está a bordo do navio Diamond Princess, o cruzeiro que se encontra ao largo da costa do Japão.





A informação está a ser avançada pela TVI, que dá conta de que o homem trabalha naquele navio cruzeiro há cinco anos.Numa entrevista ao canal, a esposa do homem revelou que o marido se encontra "fechado, isolado, sozinho" numa cabine do navio que se encontra de quarentena ao largo da costa do Japão.