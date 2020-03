Confirmados 28 casos de coronavírus em Portugal

Ao início da tarde deste domingo foram confirmados mais três casos de coronavírus em Portugal, aumentando o número para 28. Os infetados estão internados no hospital de Santo António, no Porto.





Esta manhã foram detetados quatro novos casos de coronavírus em Portugal, subindo o número total de "positivos" para 25. Segundo a RTP, todos os pacientes - três mulheres e um homem - têm relação com um caso detetado anteriormente, um homem que visitou a maior feira de calçado do mundo, a Micam, em Milão.O último relatório da DGS tornado público confirmava 21 casos de infeção com o novo coronavírus em Portugal, mais oito do que os contabilizados na sexta-feira. Do total de 224 casos suspeitos registados desde o início do ano, 47 ainda aguardavam resultado laboratorial.Em conferência de imprensa realizada na noite de sabado, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, que as visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte foram suspensas temporariamente devido à epidemia Covid-19 e recomendou o adiamento de eventos sociais. Marta Temido disse ainda que a Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do curso de História da Universidade do Minho foram encerrados devido ao surto de Covid-19.