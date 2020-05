Conheça as medidas da DGS para a reabertura de restaurantes e bares

A Direção Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira várias medidas para a reabertura de restaurantes e bares. Entre elas está a redução da capacidade máxima do estabelecimento e a disposição das mesas e das cadeiras que deve garantir uma distância de, pelo menos, dois metros entre as pessoas.





Segundo o documento divulgado, os estabelecimentos "devem assegurar que todas as pessoas que neles trabalham e que o frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento das regras da lavagem correta das mãos", assim como as regras de etiqueta respiratória e outras medidas de higiene pessoal.As empresas devem ter igualmente um Plano de Contingência sobre o coronavírus e certificarem-se de que os colaboradores estarão "aptos para colocar em prática todas as medidas", especialmente perante um caso suspeito de coronavírus.A capacidade máxima dos estabelecimentos será reduzida, incluindo interior, balcão e esplanada, de forma a assegurar e garantir o distanciamento físico recomendado entre as pessoas. Esta capacidade de pessoas/serviço deverá estar afixada no estabelecimento, visível para o público.Os espaços exteriores devem ser privilegiados sempre que possível. É igualmente aconselhável o serviço de take away.