Conheça o homem que quer viver até aos 180 anos (e já gastou dois milhões de dólares a tentá-lo)

Pela visão convencional, Dave Asprey é, decididamente, um homem de meia-idade. Tem 48 anos, é casado, pai de dois filhos em idade escolar e orgulhoso possuidor de algum cabelo grisalho. Gosta de gadgets, bugigangas, bom café e tendências de fitness. E tem um podcast. No entanto, a visão convencional é um dos dois piores pesadelos de Asprey. O outro é o envelhecimento. E por isso não se considera, de todo, um homem de meia-idade. Não. Aos 48 anos, Asprey está convicto de que é o mais velho jovem adulto do mundo. "Sim, é assim que me vejo", diz ele, sorrindo para a câmara da nossa conversa via Zoom. "Estou nos 28% do meu tempo de vida". Ele planeia viver até aos 180 anos. A loucura da juventude é isso? Leia o artigo completo no 'Must'.