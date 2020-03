Conheça os melhores métodos para limpar o telemóvel e evitar a propagação do coronavírus

Tal como as nossas mãos, muitas outras tocam diariamente em muitas superfícies como portas, interruptores, botões dos elevadores ou até mesmo em postes e maçanetas de transportes públicos, utilizados por centenas de pessoas diariamente.



A lavagem das mãos com água e sabão ou o recurso a uma solução à base de álcool são algumas das medidas recomendadas perante o surto de coronavírus. No entanto, há um objeto a ter atenção: no nosso telemóvel.







"Não se sabe ao certo quanto tempo o vírus que causa o Covid-19 sobrevive à superfície, mas parece comportar-se como outros coronavírus", explica a Organização Mundial da Saúde (OMS) no seu site. Esse tempo pode variar de acordo com o tipo de superfície, a temperatura ou a humidade do ambiente, explica o jornal El País.



Os cientistas acreditam que o coronavírus, tal como outros vírus, resiste nos telemóveis e, por isso, a sua limpeza frequente é a melhor solução.



O que fazer?

Além de lavar as mãos, deve evitar tocar no rosto com as mesmas quando está a fazer uma chamada. Evite também partilhar estes dispositivos com terceiros.



A maioria dos smartphones possui uma cobertura que repele os óleos e que é usada para manter o ecrã limpo, evitando, por exemplo, as impressões digitais. Esta camada protetora pode ser danificada por produtos químicos agressivos, por isso deve evitar usar esfregões ou panos abrasivos, aerossóis e produtos de limpeza no seu telemóvel. Nunca pulverize o telefone diretamente com um produto.



Algumas marcas recomendam a limpeza do aparelho com um pano limpo e macio. Outras empresas tecnológicas recomendam que desligue o telefone primeiro. Os toalhetes desinfetantes também sãpo recomendados em alguns casos.

É também possível optar por um protetor de ecrã. O vidro temperado pode ser facilmente limpo e evita assim a exposição do ecrã do celular diretamente a qualquer produto. O microbiologista Charles Gerba sugere na revista Health limpar o celular com um pano de microfibra levemente umedecido em uma mistura de 60% de água e 40% de álcool.

A Direção-Geral de Saúde confirmou pelo menos 59 casos em Portugal. Existem mais de 119 mil casos confirmados de coronavírus no mundo, espalhados por mais de 100 países.