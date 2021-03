Constança vai receber medicamento para a fibrose quística: Infarmed aprova tratamento a quatro doentes

O Infarmed aprovou esta terça-feira o pedido de autorização especial para que quatro doentes que sofrem de fibrose quística tenham acesso a um tratamento inovador sem custos.





sabe que um dos pacientes é Constança Bradell, que lançou um apelo desesperado nas redes sociais Segundo informação confirmada aopelo Infarmed, há ainda um quinto pedido à espera de aprovação. A entidade confirmou que se disponibiliza para estabelecer a ponte com os laboratórios.Recorde-se que os pedidos tinham sido feitos esta segunda-feira pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que integra o Hospital Santa Maria, em Lisboa. Ao, fonte hospitalar confirmou que a compra do medicamento deve demorar entre dias a duas semanas. No entanto, será certo que dentro de uma semana estará em Portugal."Estamos muito contentes e esperamos agora todos os detalhes para receber o comprimido", disse a irmã da Constança, após os mais recentes progressos no processo.