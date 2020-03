Consumo de internet cresceu até 70% em Portugal

Com milhares e milhares de portugueses em casa devido à pandemia do novo coronavírus, o consumo de internet disparou. Os dados diferem de operador para operador, mas a tendência é generalizada.

A Meo, na semana de 16 a 22 de março, registou um aumento de 35% do crescimento do consumo de dados através da internet fixa quando comparado com a semana anterior (9 a 15 de março), enquanto na móvel o aumento foi de 10%. Estes números comparam com a semana anterior.

Na Vodafone, o aumento foi bem superior, com o tráfego de dados na rede fixa a disparar 67% na mesma semana em análise, em comparação com os mesmos dias numa semana normal em fevereiro. Ja na rede móvel, o crescimento foi de 8%.

A operadora Nos registou um crescimento na ordem dos 70% no consumo e dados através da rede fixa, com o período de maior utilização a registar-se pelas 19h, crescendo 35% à hora de pico. No móvel o consumo aumentou 45%, face às semanas anteriores.

No que toca ao consumo de serviços OTTs (over the top), como o Netflix, a Meo detalha que aumentou 45% enquanto na Vodafone o crescimento foi de 25%. A Nos não divulgou valores.

O tráfego de voz também tem aumentado, com a rede móvel a destacar-se. Na Meo o aumento foi de 30%, na Vodafone de 41% e na Nos de 41%.