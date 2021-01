A rede social Twitter decidiu suspender a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esta quinta-feira de forma permanente.





Na página do presidente pode ler-se "Conta suspensa" e que "o Twitter suspende as contas que violam as regras do Twitter".Num comunicado, o Twitter explicou que "depois de uma revisão de tweets recentes de Donald Trump" a conta foi "suspensa de forma permanente" como forma de evitar mais "incitamento à violência".