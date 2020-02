Contas de Isabel dos Santos em Portugal congeladas

As autoridades judiciais portuguesas ordenaram o congelamento das contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal, noticia o Expresso, que diz que a informação foi confirmada por duas fontes do setor bancário.

Segundo o semanário, uma das contas bancárias congeladas terá sido a Banco Comercial Português.

No final do ano passado, o tribunal de Luanda ordenou o arresto das participações de Isabel dos Santos e do marido Sindika Dokolo, nas empresas onde têm posição acionista, como por exemplo na Sonangol, na Unitel e nos bancos BIC e BFA. Para além disso, o tribunal decidiu também congelar as contas bancárias do casal.