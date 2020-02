As contas bancárias do PSD foram congeladas devido à falta de pagamento de serviços prestados por um serralheiro há cerca de três anos. De acordo com o Jornal de Notícias, em causa está uma dívida no valor de 6670 euros relativa a cartazes das eleições autárquicas de 2017, em São Pedro do Sul, em Viseu.





contratou um serralheiro para construir e montar duas estruturas metálicas com cerca de oito metros mas pagou ao homem apenas 3.537 euros dos 11.207 euros totais da conta, querendo que o restante valor fosse pago pelo candidato à Câmara de São Pedro do Sul e pelo mandatário financeiro da campanha. Em outubro do ano passado, o Tribunal da Relação de Coimbra considerou que estes agiram com poderes de representação do partido e condenou o PSD a pagar o que restava da dívida. O valor está ainda por liquidar e, por isso, as contas do PSD estão atualmente congeladas.

Na altura, o partido