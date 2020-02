Contribuintes declararam menos 126 milhões de faturas em 2019

Os contribuintes declararam um total de 958,4 milhões de faturas com número fiscal à Autoridade Tributária, no ano passado, menos 126,5 milhões do que em 2018, avança o Diário de Notícias. O prazo para validação termina já esta terça-feira.





De acordo com o jornal, as faturas comunicadas no Portal das Finanças podem representar uma poupança de 2.500 euros no IRS. No entanto, os contribuintes não podem limitar-se a comunicá-las ao Fisco, mas sim validá-las de acordo com a categoria específica que é dedutível.Do total de faturas comunicadas, 820 milhões já foram validadas pelos contribuintes. Estão, portanto, ainda milhões por classificar de acordo com o tipo de despesa, nomeadamente saúde, educação, transportes públicos, cabeleireiros ou reparação automóvel. Caso não sejam classificadas, as faturas entram para a categoria das despesas gerais, na qual o teto máximo de desconto é de 250 euros para a generalidade dos contribuintes.