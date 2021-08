Conversão da dívida de Luís Filipe Vieira nas mãos do Fundo de Resolução

A decisão de o Novo Banco vir a tornar-se acionista da Promovalor, do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, através da conversão dos chamados VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) em capital, está nas mãos do Fundo de Resolução. O banco já desenhou todos os cenários possíveis e aguarda agora que o fundo liderado por Luís Máximo dos Santos tome uma decisão. O prazo termina esta terça-feira. Leia o artigo completo no Negócios.