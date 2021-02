Coordenador da vacinação demitiu-se após detetar "irregularidades" no hospital que lidera

O coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, demitiu-se do cargo, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde.





Em comunicado, o Ministério esclarece que a demissão decorre de "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva".



Ou seja, a demissão acontece depois de Francisco Ramos ter percebido que também no Hospital da Cruz Vermelha, que lidera, o protocolo da vacinação foi violado.



O Ministério da Saúde acrescenta ainda que o pedido de renúncia foi feito ainda ontem.





O ministério de Marta Temido garante que "funcionamento da 'task force' mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação".



Esta demissão acontece também numa altura em que se multiplicam os casos noticiados sobre violações do protocolo feito pela task force para definição dos grupos prioritários no recebimento das vacinas.



Devido ao avolumar de irregularidades, o Governo requereu a atuação das autoridades, sendo que o Ministério Público já abriu inquéritos para investigar casos suspeitos e, esta semana, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) também já iniciou um conjunto de auditorias para aferir se os critérios de vacinação estão a ser cumpridos.