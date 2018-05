Continuar a ler

Kim Kye Gwan garantiu que Pyongyang dará mais tempo a Washington para reconsiderar a decisão. "O anúncio abrupto do cancelamento da cimeira foi inesperado e não podemos senão achá-lo lamentável", afirmou, ao mesmo tempo que elogiou Trump por ter conseguido abrir o diálogo com a Coreia do Norte.Para desbloquear o impasse, o presidente sul-coreano, Moon Jae-In, recomendou que seja usada outra estratégia de comunicação entre os dois países. "É difícil de resolver problemas diplomáticos, que são delicados e difíceis, com a forma de comunicação actual", disse, referindo-se aos comunicados, tweets e porta-vozes. "Gostaria que os líderes tenham uma conversa mais directa para lidar com o assunto", pediu Moon Jae-In.Esta quinta-feira Donald Trump decidiu cancelar o encontro alegando que existe "tremenda raiva e hostilidade visível" nas últimas comunicações do regime norte-coreano e, por isso, seria "inapropriado" realizar a cimeira neste enquadramento.

Trump enviou a carta ao líder norte-coreano poucas horas depois do país asiático ter anunciado que fez explodir os túneis da base de Punggye-ri, onde têm sido realizados os seus testes nucleares. A realização da cimeira de 12 de Junho já estava em clima de incerteza, depois de a Coreia do Norte ter mostrado descontentamento com a exigência dos Estados Unidos de que o país abdique – unilateralmente – do seu arsenal nuclear e mísseis balísticos.



