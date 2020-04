Cornavírus: Itália regista mais 636 mortos mas número de infetados continua a cair

O número de mortes em Itália devido à pandemia da covid-19 aumentou em 636 nas últimas 24 horas, depois de no domingo se terem registado 525. No total, já morreram 16.523 pessoas.



Segundo os dados das autoridades italianas, os novos casos continuam em queda: esta segunda-feira foram registadas 3.599 novas infeções, 717 a menos do que o dia anterior.





O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil. Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.