Coronavírus: teste a Marcelo dá negativo

Chegou a ser colocada a hipótese de Marcelo Rebelo de Sousa estar infetado com o coronavírus, mas o teste ao Presidente da República deu negativo. Marcelo realizou ontem o teste à Covid-19 e o resultado foi congratulado no site oficial da Presidência da República. "Foi negativo o resultado do teste efetuado, ao começo da tarde, ao Presidente da República. Apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas", informa o comunicado.

Ora, Marcelo deverá regressar ao trabalho em Belém a partir do final da próxima semana e revelou o estado de espírito após o teste realizado. "Apesar de pessoalmente ser, naturalmente, uma boa notícia, penso que é uma boa notícia para o exercício das funções. O Presidente deve ter ainda mais precauções", vincou Marcelo à RTP 3.





Num só dia o impacto de Covid-19 em Madrid fez-se sentir com uma grande intensidade. Em apenas 24 horas, o número de casos confirmados e de mortos na capital espanhola duplicou. É que ontem faleceram 16 pessoas (o número anterior era de oito) e o número de infetados subiu de 202 para 436. Desta forma, o número de mortos em Espanha passou a contabilizar-se em 30 e o número de infetados já são 1.229. Tendo isto em conta, o Governo espanhol decidiu encerrar todas as creches, escolas, institutos e universidades de toda a comunidade de Madrid pelo menos até 23 de março.Já na Alemanha foram registadas as duas primeiras mortes devido ao Covid-19: uma mulher, de 89 anos, morreu em Essen e outra em Heinsberg. Ainda lá fora, referência para o caso do ministro da Cultura francês, Franck Riester, que foi diagnosticado com coronavírus.