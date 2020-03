Coronavírus: doente zero português é médico e esteve de férias em Milão

Esteve de férias em Milão, no norte de Itália – onde terá sido infetado – e regressou a Portugal no dia 29 de fevereiro, um sábado. Nesse mesmo dia começou a ter febre, dor de garganta e tosse, mas só no domingo (quando os sintomas agravaram) contactou a Linha de Saúde 24. Foi diagnosticado a 1 de março e ainda está em recuperação. A 'Sábado' conseguiu entrar em contacto com ele. Leia na revista que está esta quinta-feira nas bancas.