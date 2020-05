No total já morreram 1.302 pessoas desde que a pandemia chegou a Portugal no início de março. Há 7.705 recuperados e 30.471 infetados, mais 271 nas últimas 24 horas.





O número de infetados aumentou em cerca de 0,9% para 30.471 casos confirmados até ao momento.O número de pessoas internadas desceu para as 550, menos 26 do que as registadas esta sexta-feira.