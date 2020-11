Coronavírus: 37 mortos e 3062 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

O número de casos diários de infeção e mortes por Covid-19 em Portugal continua a aumentar, nas últimas 24 horas houve 37 mortos e mais novos 3062 infetados.





De acordo com o boletim divulgado este domingo, Portugal já contabilizou 144.341 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.544 óbitos.Dos 37 óbitos, 20 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, dois no Alentejo e zero no Algarve. A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 1.616.Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir, sendo agora 2.122 pessoas, mais 150 do que no sábado, e destas, 284 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos duas do que ontem.