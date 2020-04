Coronavírus: André Ventura revela que Governo quer abrir escolas para "alunos mais velhos" em maio

André Ventura, o deputado pelo partido Chega, revelou que o Governo quer reabrir as escolas para os alunos mais velhos já em maio, nem que seja apenas nas "disciplinas fundamentais". O deputado diz que não se opõe a esta opção que mostra uma ligeira abertura das medidas de contenção no âmbito do combate ao coronavírus.





As declarações do deputado foram feitas à saída de uma reunião em São Bento que juntou o Governo e os partidos para discutirem a possível abertura das escolas no terceiro período. Segundo Ventura, as escolas vão continuar fechadas em abril e que a intenção do Governo é "conseguir, para níveis mais elevados, nomeadamente o secundário, reabrir parcialmente as escolas nas disciplinas fundamentais".O deputado explicou ainda que o primeiro-ministro lhe confiou que "este não era o momento de aliviar medidas contenção nas escolas nem sequer uma abertura assimétrica".

O Chega votou contra a renovação do estado de emergência, há uma semana, por causa da medida que prevê a libertação de presos. Esta decisão terá causado mau-estar dentro do partido e terá levado a que Ventura abdicasse da liderança do partido e convocasse eleições para setembro.