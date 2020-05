A definição de vírus como "uma má notícia embrulhada numa proteína" pertence ao biólogo Peter Medawar, Nobel da Medicina em 1960. Na altura, exprimia um medo dos vírus que as investigações desmentiram: das centenas de milhares de espécies existentes, apenas cerca de 590 infetam mamíferos e só uns 260 atacam o ser humano.





A Covid-19 veio, no entanto, lembrar receios. Segundo o cardiologista Harlan Krumholz, da Universidade de Yale (EUA), "o SARS-CoV-2 pode atacar quase tudo no corpo, com consequências devastadoras". Na 'Science' adiantou que "vencer o vírus é só o princípio. É cada vez mais evidente que a Covid-19 deixa sequelas respiratórias, neurológicas e psicológicas".