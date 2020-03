Coronavírus: autocarros de Lisboa vão ter horários iguais às férias escolares

As empresas de autocarros da região de Lisboa vão passar a ter horários idênticos aos praticados durante as férias escolares a partir de segunda-feira. A notícia foi confirmada por fonte da Área Metropolitana à TSF, adiantando que a decisão significa menos autocarros em percursos perto das escolas, que encerram no mesmo dia - uma das medidas tomadas pelo Governo para conter a progressão do coronavírus.



A Área Metropolitana de Lisboa revelou ainda que pediu às empresas "um esforço suplementar de oferta que responda à procura que se vier a verificar em cada momento, e em áreas e serviços específicos".