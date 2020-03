Coronavírus: Câmara Municipal de Sintra baixa fatura da água

A Câmara Municipal de Sintra anunciou esta segunda-feira que vai baixar a fatura da água e apoiar financeiramente o Hospital Fernando da Fonseca e as IPSS do concelho, no âmbito de medidas de apoio devido ao surto da Covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), referiu que este pacote de medidas representa um investimento de cerca de sete milhões de euros e que "entrarão imediatamente em vigor".

Uma das medidas que a Câmara de Sintra, no distrito de Lisboa, irá aplicar é uma redução, durante dois meses, de 35% na fatura da água para usos domésticos e de 20% para as empresas.

Por outro lado, os clientes com tarifas sociais passarão a não pagar nada pelo abastecimento de água.

Esta medida implica um investimento municipal de cerca de quatro milhões de euros e abrange um universo de 400 mil pessoas.

Outra das medidas previstas é o aumento do Fundo de Emergência Social em um milhão de euros, destinados ao pagamento de rendas, medicamentos e equipamentos de Saúde.

A Câmara Municipal de Sintra vai, igualmente, dar um apoio financeiro de um milhão de euros às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho e 1,5 milhões de euros ao Hospital Fernando da Fonseca.

"Estamos solidários e vamos continuar a monitorizar esta situação. Quero deixar uma mensagem de esperança a todos", afirmou Basílio Horta.

O número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 331, mais 86 do que os contabilizados no domingo, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje às 12:30, há 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há três casos recuperados.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.