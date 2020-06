A situação epidemiológica em Itália melhorou substancialmente, por isso já são permitidos casamentos e cerimónias do género. Mas em Vergato, no município de Bolonha, houve um casamento que não correu da melhor forma.





Estiveram 31 convidados na cerimónia e dias depois a noiva - que trabalha no setor da saúde - deu positivo num teste.O vice-presidente da câmara de Apeninos esteve no casamento e garantiu que noivos, familiares e convidados mantiveram a distância de segurança. Seja como for, 20 dos presentes foram colocados em quarentena e 11 estão sob vigiância.