Coronavírus: caso suspeito no Porto deu negativo

O caso suspeito de coronavírus no hospital de São João, no Porto, deu negativo. O homem estava desde o final de sexta-feira em isolamento no hospital, após ter regressado de uma viagem à China.

O homem, de nacionalidade italiana, de 62 anos, tinha sido encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, por suspeitas de estar infetado com o vírus que já matou 259 pessoas na China. As amostras para análise foram analisadas pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, e os resultados deram negativos.

"Este doente regressou da China no dia 22 de janeiro onde teve contacto com um cidadão com provável infeção pelo 2019-nCoV [Coronavírus] e está a ser encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de S. João no Porto, hospital de referência para estas situações", adiantou a DGS em comunicado.



Avião que vai resgatar portugueses retido no Vietname

O avião que partiu de Beja na quinta-feira para repatriar 133 cidadãos, entre os quais 17 com nacionalidade portuguesa, de Wuhan, na China, está retido em Hanoi, no Vietname. Esta era a última paragem antes de aterrar na região onde começou o surto.



De acordo com a SIC Notícias, esta situação deve-se à suspensão de ligações aéreas entre os dois países asiáticos. O avião aguarda assim que as autoridades de Pequim autorizem a ligação.





Para além dos cidadãos portugueses, o avião vai repatriar 133 cidadãos de outros 15 Estados-membros da UE: Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Letónia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Espanha e Suécia.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.









Com Lusa.