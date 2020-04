Coronavírus: China diz que todos os pacientes de Wuhan receberam alta

As autoridades de saúde de Wuhan, a cidade chinesa que foi o foco da pandemia do novo coronavírus, informaram este domingo que todos os pacientes internados com covid-19 receberam alta.

"As notícias mais recentes são que no dia 26 de abril o número de pacientes com o novo coronavírus está a zero, graças ao esforço conjunto de Wuhan e dos profissionais de saúde pelo país", disse, citado pela Reuters, o porta-voz da comissão de saúde local.

A pandemia do novo coronavírus terá começado num mercado daquela cidade chinesa, espalhando-se por todo o mundo e infetando, até à data, cerca de 2,8 milhões de pessoas e provocando mais de 197 vitimas mortais. Wuhan reportou 46.452 casos de infeção e 3.869 mortes, que equivalem a 84% dos óbitos registados na China.



A 17 de abril, as autoridades da cidade onde começou o surto do novo coronavírus, em dezembro passado, anunciaram que mais 1.290 pessoas morreram em Wuhan. Estes casos não tinham sido ainda contabilizados nas estatísticas oficiais porque, no auge da epidemia na cidade, alguns pacientes morreram em casa, sem terem sido atendidos nos hospitais, então sobrelotados, afirmaram as autoridades locais.



Os números oficiais só incluíam, até aqui, mortos nos hospitais.

Com 11 milhões de habitantes, Wuhan, capital da província de Hubei, esteve mais de dois meses sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas.