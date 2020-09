Coronavírus: Cinco mortos e 486 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista este sábado mais cinco mortes e 486 novos casos de infeção por covid-19, em relação a sexta-feira, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 59 943 casos de infeção confirmados e 1838 mortes.

Os dados da DGS indicam que quatro vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma quinta na zona Centro.



Há mais 217 pessoas recuperadas da doença.



345 pessoas encontram-se internamento, mais 6 do que na sexta-feira.



41 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos, mais um do que no dia anterior.