Coronavírus: Confederação de Treinadores pede retoma urgente do desporto federado

A Confederação de Treinadores de Portugal está preocupada com a suspensão de atividade das modalidades desportivas federadas, provocada pela pandemia de covid-19, tendo apelado esta terça-feira no parlamento ao rápido regresso dos treinos, disse à Lusa o seu presidente.

"Estamos quase a atingir um ponto de não retorno. Se a situação continuar assim muito mais tempo, o desporto português está em perigo. Se só retomar em setembro é muito complicado", realçou Pedro Sequeira, criticando a indefinição em torno de uma data para o retorno dos treinos das modalidades.

Isto, depois de ter sido ouvido pelos deputados da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, numa audiência destinada a equacionar a retoma do desporto em Portugal.

"Quando é que vai sair uma decisão a dizer que o desporto federado pode treinar? Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser recuperar", sublinhou.

Segundo o responsável, além do perigo de desistência de muitos atletas, sobretudo dos escalões de formação, "por receio do novo coronavírus ou pela falta de motivação", os treinadores também estão a deixar os clubes para "buscar sustentabilidade para as famílias noutras áreas profissionais", e os próprios clubes "não aguentam" os encargos financeiros para manter as modalidades.

"Todos os grupos parlamentares perceberam as nossas preocupações e ficaram sensíveis a elas", assinalou Pedro Sequeira, sublinhando que "os clubes não são empresas, como as sociedades anónimas desportivas (SAD), pelo que não beneficiam das linhas de apoio criadas para responder à pandemia, mas têm os mesmos problemas".

O líder da confederação salientou também que, face à situação atual, "os treinadores foram os primeiros a não ser pagos", mostrando total disponibilidade para colaborar com as autoridades, como a Direção-Geral da Saúde (DGS), na definição das medidas a aplicar na retoma das modalidades federadas, considerando que isso "devia ter sido feito há dois ou três meses".

No que toca à portaria hoje publicada no Diário da República, que visa assegurar a simplificação e adequação à realidade desportiva da formação contínua de treinadores de desporto, Pedro Sequeira mostra-se favorável à iniciativa legislativa.

"Estamos de acordo com a portaria, que toca nos pontos que considerávamos mais importantes e vai ao encontro dos nossos desejos", comentou.

