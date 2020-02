A Direção Geral da Saúde (DGS) confirmou, esta quarta-feira, que está a analisar oito novos casos suspeitos de infeção por coronavírus, que chegaram às autoridades de saúde nas últimas 24 horas.





Cinco dessas pessoas estão no Hospital de São João, no Porto, duas no Curry Cabral e uma na Estefânia, em Lisboa.Estes casos elevam para 25 o número de casos suspeitos no País. Até agora, nenhum dos 18 cujas análises já foram recebidas deu positivo.