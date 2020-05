Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Coronavírus: Dispararam as burlas por MB Way durante a quarentena GNR e PSP receberam 4111 queixas nos primeiros quatro meses do ano: quase que quadruplica o número de todo o 2019





• Foto: Mariline Alves