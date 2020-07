O boletim epidemiológico da DGS divulgado esta quarta-feira regista mais dois mortos infetados com o novo coronavírus e mais 443 infetados. Assim, no total, contam-se até ao momento 1.631 óbitos por Covid-19 e um total de infetados de 44.859.





Registou-se um aumento de 269 recuperados, sendo que agora já um total de 29.714 doentes com covid-19 recuperaram no nosso país.De referir que 327 dos novos casos de infeção registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 73,8% do total de infeções registadas nas últimas 24 horas.