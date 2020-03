Coronavírus: Dona da Zara pondera “lay off” em Espanha

O grupo Inditex está a equacionar recorrer ao regime de "lay off" (suspensão temporária de trabalho) a meio de abril caso o estado de emergência em Espanha se estenda além desse período. Segundo a Bloomberg, a dona da Zara pode vir a colocar até 25 mil trabalhadores neste regime.

Tal como em Portugal, a empresa fechou todas as suas lojas em Espanha por causa da pandemia do novo coronavírus. Até 15 de abril, o grupo irá continuar a pagar o salário normal de todos s trabalhadores. Sendo que depois poderá impor um plano de redundância temporário se as lojas precisarem de permanecer fechadas, segundo a mesma fonte

Quanto aos trabalhadores que podem vir a ser incluídos no regime de "lay off", a Inditex pagará a diferença entre o subsídio de desemprego e o salário habitual.

No início da semana a Inditex anunciou que metade das suas lojas em todo o mundo estão fechados devido à nova pandemia de coronavírus. E as vendas caíram 24% na primeira metade deste mês