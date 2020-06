Coronavírus em Portugal: um morto e 377 infetados nas últimas 24 horas

Portugal regista este sábado mais 1 morto relacionado com a covid-19 do que na quinta-feira e mais 377 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há 24.906 recuperados, mais 429 nas últimas 24 horas.

Os dados da DGS indicam um total de 1528 mortes relacionadas com a covid-19 e de 38.841 casos confirmados.

Em comparação com os dados de sexta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,07%. Já os casos de infeção subiram 1%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.537 casos confirmados, mais 282 do que na sexta-feira.