Coronavírus: Emirates suspende todos os voos de passageiros a partir de quarta-feira

A companhia aérea Emirates vai suspender todos os voos de passageiros a partir de quarta-feira, devido à pandemia de covid-19, só devendo voltar a operar quando as fronteiras foram reabertas e a "confiança regressar", foi hoje anunciado.





"Encontramo-nos numa situação em que não podemos operar, de forma viável, voos com passageiros até que os países voltem a abrir as suas fronteiras e a confiança nas viagens regresse", afirmou o presidente e diretor executivo da companhia aérea baseada no Dubai.Citado pela Associated Press, o xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum assinalou que "o mundo entrou, literalmente, em quarentena devido à pandemia de covid-19"."Esta é uma crise sem precedentes em termos de amplitude e escala: geograficamente, bem como dos pontos de vista da saúde, social e económico", salientou.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos em 53.578 casos. Segundo as autoridades italianas, 6.062 dos infetados já estão curados.A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão, com 1.556 mortes num total de 20.610 casos, a França, com 562 mortes (14.459 casos), e os Estados Unidos, com 340 mortes (26.747 casos).Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 2 de abril.