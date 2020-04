Coronavírus: Empresa oferece apoio de 50 mil euros aos bombeiros voluntários

A LIQUI MOLY Iberia, empresa especializada em óleos, lubrificantes e aditivos, anunciou esta quinta-feira ajuda de num total de 50 mil euros aos bombeiros voluntários. O donativo, feito em articulação com a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV), inclui um "pack de serviço" com produtos essenciais para manter as ambulâncias ao serviço sem problemas no presente momento e evitando danos mecânicos no futuro.





Para judar no combarte à pandemia do coronavírus, "que tem obrigado a um esforço adicional de várias instituições, organismos e profissionais", a empresa preparou um "pack de serviço com produtos específicos não só para que as ambulâncias de socorro continuem a fazer o seu trabalho sem contratempos, como para prevenir problemas mecânicos graves, fruto da exigência atual", refere em comunicado."Além da LIQUI MOLY garantir a manutenção de todos os seus postos de trabalho a nível global, decidimos fazer um esforço adicional, em Portugal, garantindo uma oferta de produtos no valor total de 50.000 euros para garantir que as ambulâncias de socorro mantêm a sua missão às populações sem problemas", informa. "Decidimos agradecer o trabalho destes milhares de pessoas e aliviar a sua tesouraria com a oferta de produtos que são essenciais no seu trabalho diário, mas também com produtos que são a garantia de um funcionamento perfeito da mecânica e que previnem problemas mecânicos graves, que vão mais tarde pesar no orçamento destas corporações", explica Matthias Bleicher, diretor-geral da LIQUI MOLY Iberia.Numa ação de emergência, a LIQUI MOLY "vai enviar nos próximos dias os packs de serviço diretamente a todas as corporações de bombeiros voluntários do país e ilhas, num total de 435".