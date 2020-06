Coronavírus: Epidemiologista que desenhou estratégica sueca na luta admite que errou

O principal epidemiologista da Suécia, Anders Tegnell, que desenhou a estratégia do país para combater a covid-19, admitiu que o seu pensamento resultou em muitas mortes, após ter convencido o país a evitar o confinamento.



Tegnell foi o cérebro por trás da controversa abordagem sueca para combater o vírus, e o governo liderado por Stefan Lofven pôs nas suas mãos a forma como o país ia abordar o problema.







Esta abordagem mais flexível para conter o vírus atraiu quer elogios quer indignação em todo o mundo.



Com 4.468 mortes (43 por 100 mil habitantes), a taxa de mortalidade da Suécia está entre as mais altas do mundo e excede em muito a das vizinhas Dinamarca e Noruega, que impuseram confinamentos no início da pandemia.



Agora, e pela primeira vez, Tegnell revelou publicamente que a sua estratégia está a provocar muitas mortes.



"Claramente, há potencial para melhorar o que fizemos na Suécia", disse.



Além disso, existem poucas evidências de que a decisão de manter a economia aberta ajudou a Suécia a estimular a economia. A ministra das Finanças, Magdalena Andersson, alertou recentemente que a Suécia está a enfrentar a sua pior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial, com o PIB a cair 7% em 2020, quase tanto quanto o resto da UE.



O governo começou a ficar preocupado com os erros cometidos para combater a propagação do vírus na Suécia e, na segunda-feira, Lofven prometeu que ia haver uma investigação sobre a gestão da crise antes do verão.