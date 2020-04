Coronavírus: Espanha com 430 mortos nas últimas 24 horas

O número de vítimas mortais em Espanha devido à covid-19 subiu esta terça-feira para 21.282. Nas últimas 24 horas registaram-se 430 novos óbitos.





Os casos de infeção no país aumentaram para 204.178, tendo-se registado nas últimas 24 horas 3.968 novos casos.Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 82.514 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença, uma percentagem de mais de 40% em relação ao número de casos positivos.A pandemia já matou 167.594 pessoas e infetou mais de 2,4 milhões em todo o mundo desde dezembro.De acordo com os dados recolhidos pela AFP até às 19h00 (20h00 de Lisboa) de segunda-feira, 2.437.170 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia.Os Estados Unidos, que registaram sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 40.931 mortes para 766.212 contaminados.Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, a Espanha, a França e o Reino Unido.