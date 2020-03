Coronavírus: Estados Unidos autorizam teste que permite resultados em 45 minutos

A agência norte-americana do medicamento (FDA, em inglês) autorizou este domingo o uso de um teste ao novo coronavírus cujos resultados estão prontos em cerca de 45 minutos, esperando-se que este chegue ao mercado nos próximos dias.





De acordo com a agência EFE, que cita um comunicado da Food and Drug Administration (FDA), o secretário de Saúde e Serviços Humanos norte-americano, Alex Azar, refere que este teste vai ser capaz de permitir aos cidadãos dos Estados Unidos da América "resultados em questão de horas, em vez de dias".A empresa que desenvolveu este teste ao novo coronavírus, a Cepheid, prevê disponibilizá-lo antes do final do mês de março.Segundo esta empresa, passa a ser possível fazer o teste, e respetivo diagnóstico, no local onde os cidadãos são atendidos, o que reduz consideravelmente o tempo de espera dos resultado, que será de "aproximadamente 45 minutos".Ao fazer os testes em hospitais, centros de saúde ou outras unidades hospitalares, de acordo com a FDA, deixa de ser necessário enviar amostras para o laboratório.Um responsável pela empresa destacou que um teste com resultados precisos pode ajudar a aliviar a pressão que o surto da Covid-19 está a exercer nos equipamentos hospitalares.Para este novo teste é necessária a mesma amostra que é utilizada para os demais.De acordo com a agência EFE, que usa números da Universidade Johns Hopkins, o Estados Unidos têm 26.747 casos confirmados do novo coronavírus, tendo já registado 340 mortes.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.