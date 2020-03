Coronavírus: Estados Unidos já têm mais casos do que China e Itália

Os Estados Unidos têm agora mais casos confirmados de coronavírus do que a China, passando a ser o país com o surto mais alargado em todo o mundo.





O número de casos na maior economia do mundo atingiu os 85.991 na noite de quinta-feira, 26 de março. No gigante asiático não passam dos 81.782 casos e em Itália são 80.589, de acordo com os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, citados pela CNBC. Na lista dos países com maior número de infetados segue-se Espanha, com 57.786 casos, e a Alemanha, 43.938 casos.

No início do mês, os Estados Unidos tinham apenas cerca de 100 casos confirmados. As infeções em Nova Iorque são as que mais estão a contribuir para o aumento do número de casos – nesta cidade, são 37.258 os casos confirmados.

No mundo, o número de mortes decorrentes da pandemia já ultrapassa as 24.000. "A pandemia está a acelerar", avisou a Organização Mundial de Saúde. Demorou 67 dias a atingir a fasquia dos 100.000 casos, para os segundos 100.000 já só passaram 11 dias e para os terceiros 100.000, foram precisos apenas quatro dias.

Estados Unidos e China juntam-se no combate

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na sua página Twitter que discutiu com o presidente chinês, Xi Jinping, a pandemia, com "grande detalhe". "A China já passou por muito e desenvolveu um entendimento forte do vírus. Estamos a trabalhar juntos e próximos. Muito respeito!", lê-se na conta de Trump.

A imprensa chinesa complementa que o respetivo presidente terá mostrado disponibilidade para ajudar os Estados Unidos a controlar o surto de coronavírus, através de uma chamada telefónica.