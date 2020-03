Coronavírus: EUA preparam plano de quatro biliões de dólares para relançar economia 

O plano dos EUA para ultrapassar a devastação económica provocada pela covid-19 na maior economia do mundo incluirá quatro biliões de dólares, destinados a empresas, assegurou este domingo o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin.





Uma das componentes do plano de estímulo é "um pacote de medidas tomadas em conjunto com o Banco Central para ter até quatro biliões de dólares [3,72 biliões de euros] de apoio à economia", disse hoje Mnuchin, ao canal Fox News.Esta quantia representa cerca de um quinto da riqueza anual produzida pela economia norte-americana.Em circunstâncias excecionais, o Banco Central dos EUA pode estar isento da obrigação de emprestar dinheiro apenas a instituições financeiras e pode conceder empréstimos a outras empresas.Setores inteiros estão paralisados ??nos Estados Unidos pelos efeitos da pandemia da covid-19, como as companhias aéreas e a indústria de cruzeiros, mas também a hotelaria e grande parte da indústria de lazer, enquanto dezenas de milhões de americanos estão confinados em suas casas.Mnuchin estava otimista com a adoção de um plano de ajuda económica, atualmente em negociação entre os líderes republicanos e democratas do Congresso e o Governo de Donald Trump."Estamos ansiosos para fechar [as negociações] hoje", disse."Espero que [o plano] seja adotado na segunda-feira, porque precisamos desse dinheiro agora", acrescentou Mnuchin.O texto em negociação também prevê ajuda às empresas para que possam continuar a pagar salários, mesmo que estejam encerradas por falta de clientes.Segundo Mnuchin, metade dos funcionários norte-americanos está preocupada com o texto em negociação."Isso permitirá que as pequenas empresas mantenham os seus trabalhadores e assegurar que estarão prontas para recomeçar, quando a economia reabrir", disse o Secretário do Tesouro.O responsável afirmou também que as famílias norte-americanas receberão cheques de apoio de mil dólares (930 euros) por adulto e 500 por criança (465 euros), o que, para uma família de 4 pessoas, representará 3.000 dólares (2.790 euros).Acrescentou ainda que devem ser adicionados à verba geral mais de cem mil milhões de dólares (93 mil milhões de euros) destinados a hospitais, para ajudar no combate à epidemia.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.Nos Estados Unidos verificaram-se 340 mortes entre 26.747 casos de pessoas infetadas, segundo o mais recente balanço.Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.