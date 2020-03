Coronavírus: Falta de meios obriga esquadra de Queluz a pedir ajuda a esquadras vizinhas

A esquadra de Queluz, em Sintra, tem de recorrer a esquadras vizinhas para assegurar o patrulhamento, já que 19 polícias daquele posto estão em quarentena, depois de terem contactado com um colega infetado com covid-19, disse à Lusa fonte da PSP.





Em declarações à agência Lusa, o porta voz da PSP, Nuno Carocha, referiu que o patrulhamento em Queluz, no concelho de Sintra (distrito de Lisboa), está a ser feito com o apoio das esquadras de Casal de Cambra e de Massamá, pertencentes ao mesmo município."Trata-se de uma situação normal, que estava prevista no nosso plano de contingência. Os 19 agentes encontram-se à espera dos resultados laboratoriais e esperamos que o desfecho seja positivo e que possam regressar o mais rapidamente possível", perspetivou."Assim que soubemos foram imediatamente colocados em isolamento. Nesse tipo de medidas temos de ser inflexíveis", apontou.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral de Saúde.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.