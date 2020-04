Coronavírus: Federação Nacional de Educação doa 5.000 viseiras de proteção

A Federação Nacional da Educação vai doar cerca de 5.000 viseiras de proteção de rosto a hospitais, centros de saúde, bombeiros e a escolas, de norte a sul do país, anunciou esta quarta-feira a organização sindical.

O objetivo da iniciativa é apoiar os profissionais de saúde que estão na linha da frente da prevenção e combate à covid-19, e ainda esta semana serão entregues 500 viseiras ao Hospital de São João, no Porto.

Depois, será a vez do Hospital Distrital de Santarém, do Hospital de Faro, do Hospital Eduardo Santos Silva, dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e ainda dos Bombeiros Voluntários de Algés, de Felgueiras e da Lixa, do Banco Alimentar, bem como da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, explica a FNE em comunicado enviado hoje para as redações.

"Esta é uma forma que a FNE e os seus sindicatos membros escolheram para reforçar a sua palavra de alento e de obrigado para todos os profissionais da área da saúde desde médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bombeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais que lutam todos os dias debaixo de uma pressão que nunca julgámos vir a viver nos tempos modernos", explica a FNE.

A federação lembra que também o trabalho dos educadores, professores e outros trabalhadores que asseguram os serviços essenciais e o funcionamento da economia são essenciais neste momento.

Em Portugal, já se registaram 160 mortes e mais de 7.000 pessoas infetada com o novo coronavírus.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde 19 de março e até dia 2 de abril.