O Conselho Português para os Refugiados (CPR), com a ajuda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), detetou a localização de 19 migrantes que se ausentaram sem autorização de um hostel de Lisboa, onde foram detetados 138 casos de pessoas infetadas com covid-19, avança o jornal Expresso.





Os migrantes encontravam-se naquele hostel devido à falta de espaço no centro de acolhimento para refugiados da Bobadela, apurou o Correio da Manhã