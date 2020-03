Coronavírus: França registou 186 mortos nas últimas 24 horas

O número de mortos nas últimas 24 horas em França devido à covid-19 foi de 186, um recorde diário, elevando para 860 o número total de vítimas mortais devido à pandemia no país, foi hoje anunciado.





Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, o número de pessoas infetadas é agora de 19.856, sendo que atualmente 8.675 pessoas estão hospitalizadas, das quais 2.082 nos cuidados intensivos.Numa declaração, o governante adiantou que estão a ser realizados cerca de 5.000 testes diários em França. O país vai começar ensaios clínicos com hidroxicloroquina, utilizada no tratamento da malária.O ministro afirmou que este componente está interdito à venda em farmácias e fica reservado para utilização em meio hospitalar e só em casos muito graves, sendo que esta decisão ocorreu após consulta ao Alto Conselho para a Saúde Pública francês.No domingo morreram mais dois médicos, um deles ginecologista e outro médico de clínica geral, sendo que em Paris, capital do país, há 490 casos entre profissionais de saúde, dos quais três estão em estado grave."O coronavírus será automaticamente e sistematicamente reconhecido como uma doença profissional", indicou o ministro.