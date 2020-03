Coronavírus: Governo suspende visitas a hospitais e prisões e encerra escolas no norte do País

O Governo anunciou este sábado o encerramento de escolas de Felgueiras e da Universidade de Farmácia no Porto devido ao coronavírus. As visitas aos estabelecimentos prisionais e aos lares da região norte ficam igualmente suspensas.





Numa conferência de imprensa este sábado, em conjunto com a Direção Geral de Saúde, a Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que "ficam também temporariamente suspensas as visitas nos hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região norte."Marta Temido justificou o encerramento de escolas devido aos "casos recentemente confirmados como Covid-19 que estiveram em instituições de ensino, elevando assim o risco de transmissão".A Ministra da Saúde sublinha, no entanto, que o encerramento das instituições "não deve ser encarado com alarmismo, mas sim com a prudência e responsabilidades pedidas a todos neste momento".