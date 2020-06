Coronavírus: Graça Freitas confirma que "apenas duas crianças estão internadas"

Graça Freitas referiu esta quinta-feira que "grupo que mais testou positivo foi o de trabalhadores da construção civil. Funcionários de lares e outras instituições deram uma percentagem de testes positivos inferior", nas últimas 24 horas. 10% dos rastreios positivos se situam no setor da construção civil. São pessoas assintomáticas, e representam o maior grupo de positivos. Foi também afirmado durante a conferência que houve um lapso relativamente a Arroios e que esta não é uma das 13 freguesias com um surto do novo coronavírus.





"Temos uma notícia muito boa sobre crianças. Hospital D. Estefânia tem apenas duas crianças internadas e nenhuma em cuidados intensivos", referiu ainda Graça Freitas.Jamila Madeira, secretária de Estado da Saúde, começou por referir o papel das autoridades de saúde locais e dos autarcas no combate à pandemia nas regiões mais afetadas. "Os resultados que alcançámos no país nos últimos meses também a eles se devem", declarou. A governante fez ainda um apelo a "todos os que usufruem destes feriados para viajar": "Podemos dizer: aproveitem, mas dizemos também que cabe a cada um de nós continuar a assumir esse sentido de responsabilidade cívica que tivemos até agora".Dos 310 novos casos de covid-19 registados nas últimas 24 horas, 90% deles foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo. A maioria dos novos casos estão distribuídos por cinco concelhos da área metropolitana de Lisboa, diz a secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira.A taxa de letalidade global por Covid-19 em Portugal é de 4,2%. Já acima dos 70 anos a taxa é de 17,5%, avança a secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, na conferência de imprensa diária sobre o boletim epidemiológico da DGS.Portugal regista novas sete mortes por Covid-19 e novos 310 contágios, esta quinta-feira. No total, já morreram 1.504 pessoas e foram registados 35.910 casos positivos de covid-19.