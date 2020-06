Aconteceu no Peru, um dos países mais afetados pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Na região de Loreto, próximo da Amazónia, um grupo evangélico deu um medicamento veterinário chamado Ivermectina a milhares de pessoas para tentar travar a doença.





Estima-se que cerca de cinco mil pessoas tenham sido injetadas com Ivermectina - indicado para o tratamento de vários tipos de infestações por parasitas - e algumas desenvolveram efeitos secundários, como diarreia.Trata-de de uma região onde vivem perto de um milhão de pessoas, 300 mil das quais indígenas. Perante a falta de recursos do estado, o grupo evangélico viu no medicamento uma possível salvação.