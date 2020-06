Coronavírus: há cinco crianças internadas em Portugal e uma está nos cuidados intensivos

Até ao momento apenas 14 crianças estiveram internadas em hospital devido ao novo coronavírus. Neste momento há cinco crianças em internamento e uma está na Unidade de Cuidados Intensivos.





A diretora geral de Saúde Graça Freitas saudou as crianças no dia mundial da Criança, lembrando que vai ser necessário incutir novos hábitos nos mais pequenos, reforçando a necessidade de manter a distância social, mesmo quando estes regressam às brincadeiras e aprendizagens nas escolas. Apelou ainda que todas as "crianças

tenham as vacinas atualizadas" e reforçou que "a última coisa que queremos é ter surtos de outras doenças".



"Estiveram internadas 14 crianças, agora estão cinco, apenas uma está em cuidados intensivos", disse Graça Freitas sobre a situação das crianças hospitalizadas no Hospital de Estefânia, em Lisboa.Graça Freitas informa que "houve uma evolução favorável" no que diz respeito ao internamento das crianças.

A diretora geral apelou ainda às educadoras de infância que adotem medidas de segurança e de saúde, para impedirem contágio entre crianças e trabalhadores de creches e jardins de infência.



Portugal regista hoje 1.424 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no domingo, e 32.700 infetados, mais 200, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.