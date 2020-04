Maria João Brito é a responsável pela Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, onde estão os doentes com Covid19. Neste momento, há 6 crianças internadas no serviço, sendo que todas elas são doentes graves (os únicos que agora são internados, segundo a especialista).





Maria João Brito explica, à Sábado', como se comporta a doença nas crianças e também deixa um apelo para humanizar o serviço.